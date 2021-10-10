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«Можно загорать»: синоптик предрёк солнечную погоду в Центральной России

03:39, 11 октября 2021
«Можно загорать»: синоптик предрёк солнечную погоду в Центральной России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России 11 октября заканчивается десятидневный период хорошей погоды. В этот день ещё будет солнечно, тепло и безветренно, «можно загорать», отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что определявший погоду в центре Европейской России мощный антициклон выдавливается областью низкого давления с запада.

В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12–14 градусов, солнечно и штиль. Можно загорать, это уже проверено: можно получить загар комфортно и безопасно, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в преддверии облачной погоды солнечные ванны окажутся особенно полезными.

Ранее стало известно, что в Москве сохраняется достаточно однородная погода. Заметное понижение температуры и первые морозы ожидаются после 20 октября. Об этом рассказала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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