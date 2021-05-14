Москвичей предупредили об аномальной жаре

В понедельник, 17 мая, в Москве ожидается аномальная жара. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
Так, температура в городе может
Москвичам напомнили, что такая погода опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждан пожилого возраста. Жителей столицы призывают не выходить на улицу в наиболее жаркое время, выбирать светлую одежду из лёгких натуральных тканей, использовать головные уборы, а также пить больше воды и свести к минимуму физические нагрузки.
Отмечается, что ожидаемая жара может побить рекорд 1897 года.
Ранее сообщалось, что после аномальной погоды температура в Москве резко начнёт снижаться и придёт к климатической норме в 15–20 ˚C.