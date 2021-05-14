Москвичей предупредили об аномальной жаре

https://static.news.ru/photo/cd8e1ad0-b656-11eb-9d08-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 17 мая, в Москве ожидается аномальная жара. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Так, температура в городе может достичь +30 ˚C. Данный показатель на 10-11 ˚C превышает норму мая.

Москвичам напомнили, что такая погода опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждан пожилого возраста. Жителей столицы призывают не выходить на улицу в наиболее жаркое время, выбирать светлую одежду из лёгких натуральных тканей, использовать головные уборы, а также пить больше воды и свести к минимуму физические нагрузки.

Отмечается, что ожидаемая жара может побить рекорд 1897 года.

Ранее сообщалось, что после аномальной погоды температура в Москве резко начнёт снижаться и придёт к климатической норме в 15–20 ˚C.