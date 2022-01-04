Москвичей предупредили о резких скачках давления и температуры

В ближайшую субботу, 8 января, жителей Москвы ожидает резкое похолодание. Столбики термометров опустятся сразу на 10-11 градусов. Это будет сопровождаться ощутимым скачком атмосферного давления. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог сообщал, что в среду, 5 января, в столичном решионе ожидется потепление до 0 градусов, осадки, гололедица и сильный ветер. Потепление продолжится и на следующий день, поэтому Вильфанд призывал не рассчитывать на рождественские морозы.

Однако 8 января ситуация с погодой изменится.

Начинается интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 мм рт. ст., а температура, наоборот, резко понизится, — рассказал метеоролог.

По прогнозам, ночью температура воздуха составит около 10 градусов мороза, днём она будет находиться на уровне минус 5-7 градусов.

Хорошая зимняя и комфортная погода будет до конца каникул, — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что январь в Москве ожидается умеренно холодным. Зато в феврале температура прогнозируется на три градуса теплее нормы, а в марте в отдельные дни может доходить до плюс четырёх градусов.