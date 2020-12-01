Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

https://static.news.ru/photo/9a05efa4-33d8-11eb-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Москвы на предстоящих выходных ожидает крайне высокое атмосферное давление. Оно приблизится к рекордным показателям, предупредили в столичном Метеобюро.

Давление превысит отметку в 765 миллиметров ртутного столба, сказано на сайте организации.

Рекорд для первых дней зимы был зафиксирован 6 декабря 2002 года, тогда показатель составил 766,9 миллиметра ртутного столба, отмечают метеорологи. В 2020 году это будет воскресенье. Для предыдущего дня, 5 декабря рекордным считается 764,3 миллиметра ртутного столба, имевшие место в 2001 году.

Там уточнили, что в выходные дни погоду в столичном регионе будет определять мощный антициклон. Его центр будет располагаться над Средней Волгой, но и в Москве атмосферное давление окажется небывало высоким.

Ранее NEWS.ru писал, что к Новому году снежный покров в Москве может достичь 13 сантиметров, а столбик термометра в последней декаде декабря будет на отметке в −6 градусов.