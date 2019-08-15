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Предстоящая неделя принесёт в Москву тепло и повышение атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам к 21 августа воздух в столичном регионе может прогреться до +25...+27 градусов. При этом с 19 числа температура будет подниматься на один-два градуса в сутки.

Высокое атмосферное давление будет способствовать тому, что небо станет малооблачным, а дожди вероятны лишь кратковременные.

Достаточно тёплыми будут и водоёмы, добавил метеоролог.

Температура воды может прогреться до +18...+19 градусов. Не сомневаюсь, что в Московской области, где есть неглубокие водоемы, вода прогреется до +20 градусов. Конечно, там ещё купание будет, — цитирует Вильфанда ТАСС .

При этом он подчеркнул, что минимальные ночные температуры также не будут низкими, они сохранятся в диапазоне +15 градусов — то есть, «вода не будет остывать быстро».

До конца текущей недели синоптик пообещал нестабильную прохладную погоду с кратковременными дождями. Временами возможен ветер, местами — порывистый.

Ранее News.ru писал, что в нескольких районах Москвы ожидается гроза с небольшим дождём. Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду.