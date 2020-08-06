Москва и Петербург стали самыми читающими в России городами

https://static.news.ru/photo/2112876c-d88c-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последний год москвичи по сравнению с жителями Санкт-Петербурга прочитали вдвое больше книг. Самым популярным у москвичей стало произведение Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд» в аудиоверсии и электронном формате.

Об этом свидетельствует рейтинг, составленный книжным сервисом MyBook и приуроченный ко Всемирному дню книголюбов, который отмечается 9 августа.

В общем зачёте по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица. В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар, — передаёт ТАСС сообщение сервиса.

Отмечается, что специалисты проанализировали более 800 тысяч профилей своих пользователей.

В десятку городов вошли Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Что касается жителей Петербурга, то они отдали своё предпочтение электронной книге Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма» и его же произведению в аудиоформате «Всё хреново».

Также жители разных городов из художественной литературы выбирали такие книги, как «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной и «Мятную сказку» Александра Полярного.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2020 году организаторы Красноярской ярмарки книжной культуры приняли решение провести её в Интернете из-за пандемии коронавируса. Об этом дирекция КРЯКК сообщила в соцсетях.