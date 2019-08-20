Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин во вторник, 20 августа, рассказал журналистам о том, с какими трудностями сталкиваются городские власти в осуществлении программы жилищной реновации.
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Также Хуснулин напомнил, что ранее городским властям удалось за пять лет решить проблему нехватки специалистов-метростроителей.
Каждая пятая семья, из подавших заявление на реновацию, планирует взять ипотеку для улучшения жилищных условий, писал News.ru. Самой популярной причиной для расширения жилплощади стало желание разъехаться с родственниками.