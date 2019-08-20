https://static.news.ru/photo/cf2a8e6a-c345-11e9-9294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин во вторник, 20 августа, рассказал журналистам о том, с какими трудностями сталкиваются городские власти в осуществлении программы жилищной реновации.

Как передает ТАСС , Хуснулин отметил, что в мэрии начали «чётко ощущать» нехватку квалифицированных строителей по мере нарастания объёмов реновации. Чиновник признал, что городским властям необходимо принять меры по стимулированию и привлечению строителей к проекту.

Также Хуснулин напомнил, что ранее городским властям удалось за пять лет решить проблему нехватки специалистов-метростроителей.

Каждая пятая семья, из подавших заявление на реновацию, планирует взять ипотеку для улучшения жилищных условий, писал News.ru. Самой популярной причиной для расширения жилплощади стало желание разъехаться с родственниками.