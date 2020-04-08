Москомархитектура опровергла проект небоскрёба One Tower выше 405 метров

https://static.news.ru/photo/a2ece23e-79ad-11ea-ad39-fa163e074e61_660.jpg Фото: SKURATOV-ARCH.RU

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы заявил, что не рассматривал и не утверждал проект небоскрёба One Tower с высотой выше 405 метров. Здание в любом случае станет высочайшим строением «Москвы-Сити» и самым высоким жилым зданием столицы.

Архитектурно-градостроительное решение на данный объект с учетом изменения высотности не выдавалось, — цитирует ТАСС заявление Москомархитектуры.

Стройплощадка One Tower разместилась по соседству с небоскрёбами «Меркурий» и «Гранд Тауэр». Внутри башни появятся около 1,5 тысячи квартир, фитнес-центр с бассейном, кафе, рестораны и магазины.

Как писал NEWS.ru, проект небоскрёба презентовали летом 2019 года на Московском урбанистическом форуме. Заммэра Марат Хуснулин заявил тогда, что One Tower на 60 метров побьёт высоту башни «Федерация» — высочайшего строения столицы, не считая Останкинской башни. При этом проектная высота One Tower лишь на 39 метров больше «Федерации».