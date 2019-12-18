https://static.news.ru/photo/71fdb4a2-2186-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: skuratov-arch.ru

Строительство башни One Tower в «Москва-Сити» ведётся в соответствии с графиком и будет завершено через несколько лет, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, работы по возведению самой высокой жилой башни в Европе идут круглосуточно.

Он также отметил, что в здании высотой более 400 метров планируется разместить жилье, а также офисные и торговые площади.

Ранее NEWS.ru писал, что в «Москва-Сити» сдан в эксплуатацию 79-этажный административно-деловой комплекс. Высотка расположена на Краснопресненской набережной и входит в комплекс Neva Towers, состоящий из двух башен высотой 68 и 79 этажей. Площадь комплекса составляет почти 360 тыс. кв. метров, высота — 345 метров.