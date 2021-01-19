Мороз не заставил Путина нарушить традицию крещенских купаний

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Начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев представил на собрании Госдумы проект, который предусматривает возможность задержания налётчиков охранниками банков и инкассаторами. Если проект будет одобрен, сотрудники смогут самостоятельно задерживать злоумышленников до приезда полиции.

Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство, — сказал Линев в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он также добавил,...