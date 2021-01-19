Мороз не заставил Путина нарушить традицию крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/6d4dbe74-5a48-11eb-a3ee-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский лидер Владимир Путин принял участие в купаниях на Крещение. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Традиционно президент это делает [принимает участие в крещенских купаниях], это его традиция. Традициям он не изменяет, — приводит слова Пескова ТАСС.
19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В Крещенский сочельник по традиции начинаются крещенские купания.
В Крещение ежегодно власти и священнослужители организуют купели на открытых водоёмах по всей стране. Наряду со всеми православными в прорубь окунаются и российские звёзды. Почему в этом году не все из них рекомендуют россиянам участвовать в традиционном обряде, знаменитости рассказали NEWS.ru.
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