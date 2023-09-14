Могут ли ВСУ нанести удар по Петербургу, как по Москве или Севастополю Генерал Липовой объяснил, как ВСУ могут атаковать Владивосток

Фото: Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются нанести удар по Санкт-Петербургу сразу, как только получат дальнобойные ракеты, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Что об этом нужно знать?

Как ВСУ пытаются атаковать Москву и Севастополь

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю крылатыми ракетами. Два корабля Черноморского флота получили повреждения. В Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ также выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — рассказали в военном ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Глава столицы добавил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода

Могут ли ВСУ атаковать дронами и ракетами Петербург

По словам генерала Липового, на данный момент у Киева нет возможности, чтобы атаковать Санкт-Петербург с помощью дронов или ракет.

«ВСУ смогут попытаться атаковать Санкт-Петербург, как только получат и если получат дальнобойные ракеты. Пока у них такой возможности нет, в ином случае они давно бы попытались это сделать. Пока им нечем дотянуться до Москвы и Санкт-Петербурга», — заявил военный эксперт.

Также Липовой подчеркнул, что сейчас нет смысла размышлять о том, какие ракеты Вашингтон может поставить Киеву. По его словам, как только это произойдет, «ВСУ не упустят случая» атаковать Северную столицу или Москву.

Липовой добавил, что, например, до Владивостока или Калининграда украинская армия дотянуться не сможет, но туда могут быть направлены диверсионные группы.

Долетали ли украинские дроны до Петербурга

28 февраля в Санкт-Петербурге был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО).

План «Ковер» — это порядок действий, предусмотренных для органов противовоздушной обороны (ПВО) на случай появления в воздушном пространстве России неопознанных воздушных судов и «других материальных объектов».

Первые сообщения о закрытии аэропорта Пулково появились в Сети около 11 утра. Небо над Петербургом и Ленинградской областью было закрыто в радиусе 200 километров. Все гражданские самолеты тогда перевели в зону ожидания.

По данным СМИ, в небо поднимались истребители. В Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга сообщалось, что аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял самолеты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Санкт-Петербург

Днем 28 февраля в Министерстве обороны России объяснили, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывалось для тренировки противовоздушной обороны Западной зоны.

«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», — пояснили в ведомстве.

Также сообщалось, что были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации возможной цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. В тренировке принимали участие истребители из состава дежурных сил ПВО.

Аналогичная ситуация с закрытием неба уже была в середине февраля в Ленобласти, когда неопознанный летающий объект обнаружили в районе Лодейного Поля. В районе был объявлен план «Ковер», остановлено сообщение гражданских судов и поднялись в воздух истребители. Что за НЛО стало причиной происшествия, так и не выяснилось.

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