Мобилизационный пункт военкомата развернут на границе с Грузией

Фото: NEWS.ru

Мобилизационный пункт военкомата в скором времени развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщили в региональном МВД. В ведомстве уточнили, что на КПП состоялось совещание, в котором приняли участие осетинский министр внутренних дел, начальник Госавтоинспекции, а также главы погрануправления ФСБ России по региону и Северо-Осетинской таможни.

На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата, — сказано в сообщении министерства в Telegram.

Участники совещания отметили, что поток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, нарастает. В связи с этим желающим пересечь границу разрешили пеший проход.

Как сообщает Readovka, на российско-грузинской границе в «Верхнем Ларсе» уже появился пост ДПС. По сообщению Telegram-канала, там сверяют документы со списками военкомата, из-за чего машины не могут проехать уже в течение часа. По словам человека, который находится в очереди, сотрудники ДПС забирают документы и говорят, что будут разбираться с военкоматом.

Некоторые из тех, кто стоит в очереди, говорят, что границу и вовсе хотят закрыть. Стоящие в очереди предполагают, что это связано с сообщениями об открытии мобилизационного пункта.

По информации МВД Северной Осетии, на текущий момент проезда через российско-грузинскую границу ожидают 5,5 тысячи автомобилей, в число которых входят 3,6 тысячи легковых, сообщает ТАСС. Кроме того, в очереди столпились 1,9 тысячи транзитных большегрузов, 600 из которых находятся на КПП.

Ранее стало известно, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил организовать на выезде в Грузию электронную очередь для машин. Власти региона насчитали 3,5 тысячи автомобилей, которые ожидают проезда через КПП «Верхний Ларс». На этом пункте пропуска образовалась огромная пробка из машин. Россиянам разрешили пересекать границу пешком, чтобы разгрузить затор.