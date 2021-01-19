Мишустин призвал расширить охват вакцинирования от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/f2c29972-5a4c-11eb-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охват вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо расширить. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас важно защитить людей, сформировать и укрепить их иммунитет, конечно, нужно расширять охват вакцинации и повышать её доступность для граждан, — сообщил глава кабмина на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.

Политик также призвал развивать профилактику неинфекционных заболеваний.

Мишустин поручил губернаторам лично следить за процессом вакцинации населения от коронавирусной инфекции в регионах. Глава правительства акцентировал внимание на соблюдении мер предосторожности, поскольку от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая ситуация в каждом регионе.

Как писал NEWS.ru, власти считают, что для контроля над коронавирусом в России прививку должны сделать 60% населения или 68,6 млн человек. В это число не входят переболевшие и несовершеннолетние жители страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация в России стартовала с 18 января. Одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».