Мишустин похвалил губернаторов за своевременное введение ограничений

https://static.news.ru/photo/8800993c-2283-11eb-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В регионах, власти которых своевременно ввели ограничения из-за коронавируса, ситуация с заболеваемостью сейчас управляемая. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин при этом отметил, что не все главы регионов воспользовались своими полномочиями.

В тех регионах, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема, система здравоохранения справляется и люди в полном объёме получают необходимую помощь. Однако не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий, — цитирует РИА Новости Мишустина.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, прошедшем в формате видеоконференции, он также подчеркнул, что оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить ограничения точечно — в муниципалитетах, где наблюдается напряжённость и сильная нагрузка на систему здравоохранения. По словам премьер-министра, это позволит без серьёзных последствий для экономики снизить заболеваемость коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор выпустил распоряжение, согласно которому с 28 октября на территории России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах. Теперь граждане должны использовать указанное средство индивидуальной защиты при поездке в лифте, в такси или в общественном транспорте. Кроме того, маску нужно надевать в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек одновременно.

За нарушение правил со стороны граждан региональные власти будут вводить дополнительные ограничительные меры. Роспотребнадзор также рекомендовал субъектам РФ ограничить работу развлекательных заведений, клубов, ресторанов и не только. Согласно рекомендации, их рабочее время должно заканчиваться в 23:00, а начинаться не ранее 06:00.

Кроме того, регионам посоветовали усилить режим дезинфекции в общественных местах, а также при необходимости принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.