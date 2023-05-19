Мишустин посетит Китай Мишустин 23–24 мая встретится с Си Цзиньпином в Китае

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23–24 мая посетит Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба кабмина. В ходе визита глава правительства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером Госсовета Ли Цяном. Нынешний визит в Китай станет первым для Мишустина в должности премьер-министра.

23–24 мая Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом, — говорится в сообщении.

В рамках поездки планируется обсудить актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание будет уделено взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.

В составе российской делегации значатся вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также глава Минкульта Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Минэка Максим Решетников.

Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20–22 марта пригласил главу российского кабмина посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР. Мишустин принял это приглашение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут дополнять друг друга по тем технологиям, где одна из сторон добивается продвижения. Так глава государства прокомментировал предложение о поддержке экспорта за рубеж, включая Азию. Российский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.