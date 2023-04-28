Путин: РФ и КНР будут дополнять друг друга в высокотехнологичных отраслях

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Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут дополнять друг друга по тем технологиям, где одна из сторон добивается продвижения, передает ТАСС. Так глава государства прокомментировал предложение о поддержке экспорта за рубеж, включая Азию. Российский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

Мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, — пояснил Путин.

Президент пошутил, что рынок высоких технологий между двумя странами будет развиваться быстрее, чем продвижение свинины на китайский рынок, так как «беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней».

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана. По его словам, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны. Он добавил, что Соединенные Штаты производят лишь 10% от общего объема полупроводников в мире.