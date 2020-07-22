Минздрав РФ призвал отказаться от стильных и удобных курилок в аэропортах

https://static.news.ru/photo/bbf1b10a-cbd4-11ea-810c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/GlobalLookPress

В Минздраве РФ призвали аэропорты отказаться от стильного оформления помещений для курения, а также попросили ограничить удобство в них и доступность для обозрения.

Также в Министерстве отметили, что стоит отказаться в помещениях для курения от рекламы табачной и схожей продукции.

Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения, в том числе со стороны несовершеннолетних, — всё это способствует росту потребления табачной и иной никотиносодержащей продукции, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

Отмечается, что такой призыв Министерство направило в связи с разрешением создания помещений для курения в аэропортах согласно действующему законодательству.

Нельзя забывать, что потребление табака и никотина ведёт к риску тяжёлых инвалидизирующих заболеваний и преждевременной смерти, — добавили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Минздрав РФ сообщил, что отдельные помещения для курения электронных сигарет могут появиться в российских аэропортах, если будет принят закон, приравнивающий такие устройства к табаку.