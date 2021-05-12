Минприроды рассказало, на сколько России хватит запасов угля

https://static.news.ru/photo/395c5694-8aff-11e9-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: trucks with coal/imageBROKER.com/Global Look Press

Если Россия продолжит добывать уголь в том же темпе, что сейчас, ей хватит запасов угля ещё на 100 лет. Об этом сообщили в Минприроды, пишет ТАСС.

Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет, — сказано в сообщении пресс-службы.

Однако, нужно понимать, что распределительный фонд недр учитывает только 47,3 млрд тонн полезного ископаемого. А это всего 17% от общего объёма в России: всего в стране 275,4 млрд тонн угля.

Если учитывать ещё и эту часть, то речь пойдёт более чем о 200 лет. По данным ведомства, запасы угля в России расположены в границах 22 угольных бассейнов. Всего в стране 146 месторождений, большая часть из них пополняет запасы бурым углём — 146 млрд тонн. На каменный уголь приходится 120,4 млрд тонн, из которых 50,1 млрд тонн пригодны для коксования.

Ранее Минприроды назвало срок, на который России хватит нефти и газа. Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года​​​.