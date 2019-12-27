https://static.news.ru/photo/bcb2118c-2906-11ea-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что информационные атаки, которые готовятся некоторыми государствами, нацелены на дискредитацию правительства России, политиков, журналистов, а также на Вооружённые силы России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на интервью Руслана Цаликова порталу «Красная Звезда».

Он также отметил, что в ближайшее время может быть оказано давление на ВС РФ. Минобороны готово к «грязным методам информационной борьбы», но будет отвечать на атаки «честной и отрытой работой», поясняет издание.

Как писал NEWS.ru ранее Вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России.