Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что информационные атаки, которые готовятся некоторыми государствами, нацелены на дискредитацию правительства России, политиков, журналистов, а также на Вооружённые силы России. Об этом
Он также отметил, что в ближайшее время может быть оказано давление на ВС РФ. Минобороны готово к «грязным методам информационной борьбы», но будет отвечать на атаки «честной и отрытой работой», поясняет издание.
Как писал NEWS.ru ранее Вооружённые силы США (ВС США) разрабатывают варианты ведения информационной войны, в том числе и против России.
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