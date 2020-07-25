Минобороны России сообщило о выздоровлении 8,6 тысяч военных с COVID-19

https://static.news.ru/photo/acdc3ac0-cf6a-11ea-af1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Минобороны России сообщило о выздоровлении свыше 8,6 тысяч российских военных с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 109 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8645 человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1133 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирус. Россия занимает четвёртую строку по числу заражений в мире. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

NEWS.ru писал ранее, что число подтверждённых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа увеличилось на 200 625. Жертвами вируса нового типа стали 4823 пациента по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).