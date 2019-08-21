Учения на малом ракетном корабле «Смерч» состоялись в Японском море. Экипаж корабля провёл серию ракетных стрельб в заливе Петра Великого, написало российское военное ведомство в своём Twitter.
Экипаж корабля проверил надёжность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА», — отмечается в сообщении.
Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Смерч» провел в Японском море серию ракетных стрельб— Минобороны России (@mod_russia)
В заливе Петра Великого экипаж корабля проверил надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА»
#Минобороны #ВМФ #ВВО #ТОФ #МРК #Смерч pic.twitter.com/HcOL0POhWe 21 августа 2019 г.
Учения прошли успешно. Корабль поразил воздушные и морские цели.
Ранее МО РФ анонсировало учения с участием военных из семи стран, которые состоятся с 16 по 21 сентября. В них примут участие более 128 тысяч военных.