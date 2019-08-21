https://static.news.ru/photo/c027ef96-c40a-11e9-b215-fa163e074e61_660.jpg МРК «Смерч» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Учения на малом ракетном корабле «Смерч» состоялись в Японском море. Экипаж корабля провёл серию ракетных стрельб в заливе Петра Великого, написало российское военное ведомство в своём Twitter.

Экипаж корабля проверил надёжность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА», — отмечается в сообщении.

Учения прошли успешно. Корабль поразил воздушные и морские цели.

Ранее МО РФ анонсировало учения с участием военных из семи стран, которые состоятся с 16 по 21 сентября. В них примут участие более 128 тысяч военных.