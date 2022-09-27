Минцифры РФ определило специальности для освобождения от мобилизации Минцифры опубликовало список 195 специальностей для освобождения от частичной мобилизации

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Утвержден рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которые распространяется освобождение от частичной мобилизации. Соответствующий приказ размещен в официальном телеграм-канале минцифры РФ. Сообщается, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости, — говорится в сообщении.

В перечень вошли актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, «по которым обучались раньше». Минцифры отмечает, что между этими специальностями установлено соответствие.

Всего перечень содержит 195 специальностей, следует из документа, опубликованного министерством. При этом в министерстве предупредили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации само по себе не дает права на освобождение от призыва. Для отсрочки потенциальный призывник должен выполнять «критически важные функции».

Ранее сообщалось, что россияне, получившие бронь, могут узнать о ее наличии или отсутствии в военно-учетном столе, то есть в отделе кадров предприятия. При этом уточняется, что бронь будет закрепляться не за конкретным человеком, а за должностью.