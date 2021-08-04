Минцифры предложило использовать биометрию на экзаменах в вузах

Проект постановления об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021–2022 учебном году разработало Минцифры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект документа разработан с целью распространения возможности использования дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности с помощью ЕБС, при проведении итоговых аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщили в пресс-службе.

При этом использование биометрической системы для проведения аттестации предполагает применение сервиса биопрокторинга. Это цифровая технология, которая включает юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в ходе сдачи экзамена.

Для того чтобы пройти итоговую аттестацию дистанционно, студент должен иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и заранее сдать в Единую биометрическую систему изображение лица и образец голоса.

По словам вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, в эксперименте по дистанционному проведению экзаменов с помощью ЕБС в 2021 году участвуют семь вузов: МГТУ им. Баумана, МИРЭА-РТУ, НИТУ «МИСиС» РУДН, МГУГиК, ГУУ и РЭУ им. Плеханова.

Ранее эксперты предупредили россиян о неизбежности утечки биометрических данных.