Минцифры предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

В аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко сообщили, что Минцифры РФ выступило с предложением к госорганам завести учётные записи в социальных сетях Telegram и «ВКонтакте». При этом отмечается, что компании «Яндекс», «Ростелеком» и VK готовы предоставить свои публичные «облака» для максимально быстрого переезда сайтов. Уточняется, что все эти предложения являются частью антикризисных мер, сообщает ТАСС.

Минцифры разъяснило регионам принятые меры поддержки ИТ-отрасли, а также предложило госорганам завести аккаунты в таких социальных сетях, как Telegram и «ВКонтакте», — сообщила пресс-служба ведомства.

Минцифры также поручено организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования, чтобы оценить, какая ещё нужна поддержка отрасли.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии, а также членов их семей. Также президент подписал указ о дополнительной выплате в пять миллионов рублей семьям военных России, погибших в ходе операции по защите Донбасса.