Милоша Биковича накажут за катание по дюнам Куршской косы

https://static.news.ru/photo/4b206d42-38cf-11ea-bdd6-fa163e074e61_660.jpg Милош Бикович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Поведение сербского и российского актёра Милоша Биковича возмутило администрацию Национального парка «Куршская коса». Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова.

Милош Бикович у себя в соцсетях выложил видео , на котором он запечатлён катающимся на квадроцикле по дюнам Куршской косы, по которым природоохранное законодательство запрещает даже ходить.

По данному факту будет возбуждено административное производство, по результатам которого его привлекут к ответственности. С учётом того что нарушений закона актёром совершено сразу несколько, штрафов у него будет целый букет, — заявила Ольга Большакова.

Также пресс-секретарь сообщила, что руководство национального парка возмущено действиями калининградцев, предоставивших актёру квадроцикл. Большакова считает, что местные жители прекрасно понимали, что хрупкая природа песчаных дюн может не выдержать подобного веса.

В настоящее время Бикович снимается в Калининграде в комедии «Хочу замуж».

Куршская коса — песчаный полуостров длиной 98 километров и шириной от 400 метров до четырёх километров. Является самой длинной в мире песчаной пересыпью. В 2000 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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