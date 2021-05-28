Милоша Биковича накажут за катание по дюнам Куршской косы

По данному факту будет возбуждено административное производство, по результатам которого его привлекут к ответственности. С учётом того что нарушений закона актёром совершено сразу несколько, штрафов у него будет целый букет, — заявила Ольга Большакова.
Также пресс-секретарь сообщила, что руководство национального парка возмущено действиями калининградцев, предоставивших актёру квадроцикл. Большакова считает, что местные жители прекрасно понимали, что хрупкая природа песчаных дюн может не выдержать подобного веса.
В настоящее время Бикович снимается в Калининграде в комедии «Хочу замуж».
Куршская коса — песчаный полуостров длиной 98 километров и шириной от 400 метров до четырёх километров. Является самой длинной в мире песчаной пересыпью. В 2000 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что актёр сериала «Марш Турецкого» пытался задушить мужчину в Москве.