МИД: США сознательно «затуманивают» свою биодеятельность на Украине Замглавы МИД РФ Рябков: США сознательно «затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине

Лаборатория / Фото shutterstock.com

Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, РФ готовится к официальному расследованию, касаемо биолабораторий США на украинской территории.

Вашингтон сознательно затушёвывает, затуманивает [военно-биологическую деятельность на Украине], лишая возможности других участников международного сообщества хотя бы разобраться в том, что, где, как и по каким причинам, с какой целью осуществляется этой страной, — подчеркнул Рябков.

Он также отметил, что если какие-либо страны попытаются помешать расследованию, это выставит их как недобросовестных игроков в Совете безопасности ООН.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в двух биолабораториях в Мариуполе найдены доказательства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с Пентагоном. При этом в международной организации заявили, что не осведомлены о каких-либо военно-биологических программах на Украине.