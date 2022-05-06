МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине В МИД сообщили, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе операции на Украине

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Москва не намерена применять ядерное вооружение в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он подчеркнул, что применение данного арсенала не соответствует задачам, которые стоят перед армией России.

Сценарии возможного применения нами ядерного оружия чётко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине, — сказал Зайцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что против Украины может быть использовано оружие массового поражения. Украинский лидер отметил, что это может быть как тактическое ядерное оружие, так и химические боеприпасы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью американскому телеканалу PBS, что Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Подобный вопрос, по его словам, «в принципе не рассматривается».