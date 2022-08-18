МИД РФ сообщил о невозможности приезда делегации МАГАТЭ на ЗАЭС МИД РФ сообщил о невозможности приезда делегации МАГАТЭ на ЗАЭС из-за обстрелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращение огня со стороны Украины по Запорожской атомной электростанции является обязательным условием для посещения объекта комиссией МАГАТЭ. В ином случае делегация не сможет попасть на станцию из-за грозящей ей опасности. Об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, его слова приводит РИА Новости..

Чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока с украинской стороны ведутся обстрелы, это опасно, — подчеркнул дипломат.

Ранее Вишневецкий назвал эфемерными заявления украинской стороны от том, что она сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат указал, что в регионе действует большое количество подразделений, которые не подчиняются Киеву, тогда как сама Украина вопреки этим гарантиям продолжает наносить удары по ЗАЭС. Он подчеркнул, что нельзя подвергать опасности жизни чиновников МАГАТЭ, учитывая, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается лично возглавить эту миссию.

Представители Минобороны России неоднократно повторяли, что обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются со стороны Украины, способны привести к мировой техногенной катастрофе. 7 августа в результате обстрела электростанции была повреждена высоковольтная линия, а персонал вынужденно снизил мощность двух энергоблоков.