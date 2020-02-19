https://static.news.ru/photo/e49086fa-52f7-11ea-92b2-fa163e074e61_660.jpg Гэн Шуан Фото: AP/TAСС

Временное ограничение на въезд в Россию жителей КНР обусловлено национальными интересами России. Эта мера является временной. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, Россия заранее проинформировала Китай о своём решении. По словам чиновника, в Москве убеждены, что Пекин победит эпидемию.

Из-за необходимости обеспечения национальных интересов и борьбы с распространением заболевания [российской стороной] были приняты ограничительные меры, — заявил Шуан, комментируя решение России.

Он считает, что ограничения будут отменены или скорректированы, когда ситуация улучшится.

Россия и Китай являются крупнейшими соседями. Мы уделяем большое внимание комплексу мер, принимаемых российской стороной в борьбе с эпидемией, — отметил Шуан.

По его словам, Россия оказывает поддержку Китаю, а также оказывала стране необходимую помощь, сообщает ТАСС.

Секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что с 20 февраля в России начнёт действовать временный запрет на въезд граждан КНР, которые приезжают для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Кроме того, будет временно приостановлен приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд рабочих из Китая.

Как ранее сообщал NEWS.ru, эксперты FinExpertiza считают, что российские больницы плохо готовы к эпидемии коронавируса. Результаты исследования указывают, что в лечебных учреждениях наблюдается дефицит коек в инфекционных палатах. Согласно обнародованным данным, в России только один человек из трёх в случае эпидемии сможет быть госпитализирован. В Москве пять человек приходятся на одну койку, в Московской области — четыре.

По данным на 19 февраля коронавирусом заражены 75 тысяч человек, умерли — более двух тысяч, излечились 14 352 пациента.