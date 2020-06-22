МХГ проверила работу судов во время пандемии коронавируса

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Московская Хельсинкская группа (МХГ) подвела итоги мониторинга работы судов во время пандемии коронавируса. Она выявила проблемные точки и наиболее распространённые нарушения.

Выяснилось, что на данный момент существует девять недостатков в работе судов. В частности, это тенденция к запрету доступа слушателей в здание, отсутствие иных возможностей обеспечения гласности дела, отказ дежурных от общения с волонтёрами, отсутствие единого формата работы, невозможность получить информацию о работе судов по телефону, разногласия в информации на сайте и реальном положении дел в суде, отсутствие практики видеоконференции, невозможность попасть в суд без СИЗов, отсутствие СИЗов у большинства сотрудников, сообщается на сайте МХГ.

К таким выводам исследователи пришли проанализировав работу 163 судов в 29 регионах страны. Обзор проводился с 13 апреля по 5 июня 2020 года.

NEWS.ru сообщал ранее, что совет Московской Хельсинкской группы отреагировал на избиение правозащитника Льва Пономарёва в отделении полиции. В организации призвали наказать виновных и больше не допускать подобных инцидентов.