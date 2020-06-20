Мэрия: дороги Москвы освободились от воды

Центр организации дорожного движения отчитался о ликвидации всех крупных подтоплений, которые появились на дорогах Москвы после ливня 20 июня.
Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу, —
отметилив ЦОДД.
В ведомстве напомнили, что экстренное предупреждение объявлено до ночи на 21 июня.
Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». Сильнейшие ливни прошли на западе столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.
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