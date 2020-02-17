https://static.news.ru/photo/44777240-51a9-11ea-9f9c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Аверин/РИА Новости
В прокуратуре Донецкой области (Украина) сообщили о заключении под круглосуточный домашний арест мэра города Светлодарск Анатолия Брехунца.
[Брехунец. — NEWS.ru] подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В мае 2014 года Брехунец предоставил помещение читальных залов городской библиотеки для проведения референдума о самоопределении Донецкой народной республики. Кроме того, он сам проголосовал за создание ДНР.
Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как Донбасс заявил о независимости. По данным ООН, жертвами столкновений стали около 13 тысяч человек.
Массовые казни или воссоединение с Россией — такое будущее предсказала Украине соведущая Владимира Соловьёва Анна Шафран, сообщил ранее NEWS.ru.