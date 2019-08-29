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Мэр Владивостока Олег Гуменюк назвал предварительную сумму ущерба, который понесла столица Приморья из-за обрушившихся на неё ливней и гроз.

По его мнению, приблизительный ущерб городской инфраструктуре составляет сто миллионов рублей, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, власти Владивостока ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся ливней до полной ликвидации последствий разгула стихии. Соответствующее решение приняла комиссия по ЧС. Её возглавляет глава города Олег Гуменюк.