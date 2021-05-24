Мэр Нижневартовска лишился должности

https://static.news.ru/photo/4a409be6-bd25-11eb-807d-96000091f725_660.jpg Василий Тихонов Фото: instagram.com/nvtihonovvasily

Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста из-за «проверки по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города». Об этом он написал в своём Instagarm-аккаунте.

Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьёзность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия, — написал уже бывший градоначальник.

Он не уточнил, по какому поводу произошла проверка. Тем не менее, Тихонов заметил, что уже обратился с заявлением об уходе с поста к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и та согласовала решение.

В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре, — добавил бывший мэр.

Тихонов возглавил Нижневартовск осенью 2016 года, в нынешнем году его полномочия истекают. В городской администрации он трудился с 1999 года, до этого около 20 лет проработал в органах внутренних дел.

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