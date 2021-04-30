Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Барышева

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал начальников на всех уровнях избегать гордыни и не превозноситься, чтобы не допустить перехода к тирании. Такие слова прозвучали в рамках проповеди, которая транслировалась на Первом канале.

Предстоятель РПЦ обратился к верующим в канун Пасхи и отметил, что людям следует подражать Иисусу Христу. Однако на этом пути может встретиться много соблазнов, один из которых — соблазн властью....