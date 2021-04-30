Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Барышева

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Павла Барышева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.
Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.
62-летний Барышев работал на этой должности с февраля 2017 года.
В апреле Путин уволил первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого. Также президент подписал указ о кадровых изменениях в Росгвардии.
В марте российский лидер отправил в отставку начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семёна Якубова, а также начальника ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майора Андрея Бубенцова. После подал в отставку на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне «Око» в Москве.