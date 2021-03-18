Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц

https://static.news.ru/photo/fc98fca6-8892-11eb-a8d5-96000091f725_660.jpg Фото: onk-mosobl.ru

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей нескольких высокопоставленных лиц. Российский лидер уволил начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семёна Якубова.

Ранее с Алаутдиновым произошёл неприятный инцидент. В СМИ появилась информация, согласно которой он дал «шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова», после чего впал в немилость главы Чечни. Позднее бывший уже начальник полиции эти сведения опровергал и в очередной раз присягал на верность Кадырову.

Также Путин освободил от занимаемых должностей заместителя прокурора Московской области Семёна Якубова и начальника ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майора Андрея Бубенцова. Последний подал рапорт об отставке по собственному желанию на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне «Око», сообщает «Коммерсант».

Кроме того, указом президента 18 сотрудников правоохранительных органов получили повышения. Например, бывший начальник ГИБДД Москвы полковник Алексей Диокин стал главой охраны общественного порядка ГУ МВД столицы.

Как ранее передавал NEWS.ru, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации. Сейчас эту должность занимает бывший министр обороны Анатолий Сердюков. В ОАК подтвердили планы создать единый центр самолётостроения, в котором будут объединены конструкторские бюро МиГ, «Сухого», «Туполева», «Ильюшина» и «Иркута».