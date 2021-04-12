Путин уволил первого замдиректора ФСИН

https://static.news.ru/photo/0bfb0e18-9ba4-11eb-9936-96000091f725_660.jpg Анатолий Рудый Фото: ГУФСИН России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого.

Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания, 12 апреля.

Как писал NEWS.ru, несколько заместителей главы ФСИН Александра Калашникова в ближайшее время покинут посты. Рапорты об отставке написали несколько генералов, которые работали ещё с прежним руководителем ФСИН Геннадием Корниенко.

Одним из тех, кто собирается уволиться, является первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый. Также намерен уйти начальник Главного оперативного управления ведомства Евгений Гнедов. Оба генерала уже написали заявления.

Вместе с тем они не единственные, кто уйдёт с постов. По неподтверждённым данным, собираются в отставку также генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко.