Путин уволил генералов Росгвардии

https://static.news.ru/photo/31f7d2b0-9cb0-11eb-a44a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Росгвардии.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram, от должностей освободили заместителя директора Юрия Бабкина, командующего Объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василия Федорука и начальника Договорно-правового департамента Александра Школьникова.

Уволены с военной службы были четыре человека: экс-начальник Главного управления связи Алексей Беляков, экс-начальник Главного управления по работе с личным составов Николай Рябчиков, экс-начальник Финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин,

экс-начальник Пермского института Росгвардии Владимир Купавский, утверждает депутат.

Все указанные генералы ушли со своих постов сами, однако "пострадали в результате проверок, организованных руководством службы», сказано в указе. Единственный, кто не входит в этот список - заслуженный ветеран Юрий Бабкин.

Российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (Минюст РФ включил её в реестр «иноангентов») выпустили доклад, посвящённый лоббизму сенаторов Совета Федерации. С 2016 года наиболее влиятельными членами верхней палаты по версии составителей рейтинга стали Олег Ткач, Валентина Матвиенко и Николай Журавлёв. Авторы документа сочли, что 70% сенаторов продвигают интересы различных групп — силовиков, госкорпораций или отраслей экономики. При этом только 35% из них продвигают на федеральном уровне интересы своих субъектов, утверждают составители. Подробности — в материале NEWS.ru.