Сенатор от ФСБ: чьи интересы лоббируют в Совфеде

Российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (Минюст РФ включил её в реестр «иноангентов») выпустили доклад, посвящённый лоббизму сенаторов Совета Федерации. С 2016 года наиболее влиятельными членами Верхней палаты по версии составителей рейтинга стали Олег Ткач, Валентина Матвиенко и Николай Журавлёв. Авторы документа сочли что 70% сенаторов продвигают интересы различных групп — силовиков, госкорпораций или отраслей экономики. При этом только 35% из них продвигают на федеральном уровне интересы своих субъектов, утверждают составители. Подробности — в материале NEWS.ru.

Негласные фракции

Составители рейтинга проанализировали законопроекты, написанные членами Совфеда, и выяснили , кто выигрывает в случае их прохождения. Также в Transparency International изучили законотворческую и медийную активность сенаторов, их биографии, связи с бизнесом, различными отраслевыми и некоммерческими организациями и органами власти. На основе этого составители определили вероятные группы интересов в Верхней палате российского парламента.

Одной из самых влиятельных группа стала та, которая представляет интересы силовиков. В неё авторы доклада включили 22 сенаторов из 167 членов Верхней палаты (13,1%). В их число вошли семь сенаторов из «общей группы интересов силовых структур», 11, представляющих интересы Минобороны, по три — ФСБ и ФСИН, два — МЧС и по одному — Росгвардию и МВД.

Достаточно широкое представительство интересов силовиков в Совете Федерации может быть обусловлено тем, что отдельные силовые ведомства и министерства не обладают правом самостоятельной законодательной инициативы, — обращают внимание авторы документа.

Ещё 10 сенаторов (5,9%) представляют интересы несиловых государственных структур, в том числе три — Роскомнадзор, по два — МИД и Росморречфлот, а также по одному — Банк России, ФНС, Минздрав и Центризбирком.

Интересы несиловых министерств и ведомств в сравнении с другими группами интересов в Совете Федераций представлены слабо. По нашему мнению, это обусловлено тем, что правительство России наделено правом законодательной инициативы, — отмечают авторы документа.

В Transparency International напомнили, что за восемь сессий работы Госдумы VII созыва кабмин внёс на рассмотрение парламентариев 12 539 законопроекта. При этом для продвижения ведомственных интересов федеральные органы власти используют сенаторов, уверяют составители рейтинга. По их данным, чаще других ведомств законопроекты через Совфед продвигает МИД.

Крупная «фракция» членов Совета Федерации представляет интересы финансово-промышленных групп. В неё по данным авторов доклада входят 25 сенаторов или 15% от всех парламентариев, заседающих в Верхней палате.

Больше всего сенаторов представляют интересы госкорпораций «Ростех» и «Росатом». В остальные выявленные подгруппы интересов финансово-промышленных групп входят один или два сенатора, — госорится в докладе.

К отраслевым группам интересов отнесён 61 сенатор или 36,5% членов Совета Федерации. Большое представительство этой «фракции» свидетельствует о «заинтересованности бизнеса в продвижении своих интересов через членов Совета Федерации», сказано в докладе. Больше всего сенаторов в этой группе представляют интересы финансового и банковского сектора, сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической и строительной отраслей, а также лесного и рыбного хозяйства.

Чуть меньше, чем «отраслевики», в Совете Федерации по версии Transparency International представлены интересы регионов — 58 парламентариев (34,7%).

В Совет Федерации от каждого региона страны делегируется по два сенатора, поэтому региональные подгруппы интересов обычно состоят из двух человек. Таким представительством обладают региональные группы интересов Республики Алтай, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Астраханской области, Мурманской области, Московской области, Чукотского автономного округа, Томской области и Краснодарского края. Интересы Республики Крым продвигают три сенатора, — отмечается в докладе.

Только три сенатора по данным Transparency International представляют общественные интересы (конфессиональные, экологические, профсоюзные группы интересов и гражданские инициативы). Слабое представительство их может говорить о том, что Верхняя палата парламента консолидирует представителей более крупных групп интересов, связанных с властью и крупным бизнесом.

Еще 51 сенатора (30,5%) составители рейтинга не отнесли ни к какой группе влияния. Это объясняется тем, что часть из них находятся в Верхней палате относительно недавно либо не были замечены в активной законотворческой деятельности.

Борьба за прозрачность

Валентина Матвиенко Совет Федерации/flickr.com

Уровень влияния каждого сенатора вне контекста групп оценивался по данным о «проценте успешных законопроектов» и средней продолжительности их прохождения в Госдуме. При этом за исследуемый период (с сентября 2016 года) 27 сенаторов (16%) ни разу не воспользовались правом законодательной инициативы в качестве автора/соавтора.

Самый высокий процент успешно проведённых законопроектов (82,35%) у сенатора от Калининградской области Олега Ткача, самый низкий (6,25%) — у представителя Пензенской области Алексея Дмитриенко. Быстрее всего сенаторам удавалось проводить законопроекты, отвечавшие общегосударственным интересам.

Олег Ткач внёс 17 законопроектов, из которых 14 были приняты. Большая часть его инициатив связана с интересами армии и Минобороны. Помимо этого, он связан с книжным бизнесом и был совладельцем издательства «Олма-Пресс», которое опубликовало книги военной и патриотической направленности под патронажем Центра общественных связей ФСБ.

В десятке самых влиятельных сенаторов — спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которую отнесли к сенаторам, продвигающим интересы газовой отрасли, а именно «НОВАТЭКа». С компанией вёл совместные бизнес-проекты сын председателя СФ. Ещё будучи губернатором Петербурга, в 2009 году Матвиенко представила в верхней палате инвестпроект «Новый берег», один из инвесторов которого связан с газовой корпорацией Леонида Михельсона.

Также на первых строчках топ-10 влиятельных сенаторов оказался зампредседателя Верхней палаты Николай Журавлёв, который с 2011 года внёс 69 законопроектов, 47 из которых стали законами. Чаще всего по данным Transparency International от его инициатив выигрывают работники банковского сектора.

Высокое влияние имеют два руководителя Комитета по бюджету и финансовым рынкам — первый зампред Сергей Рябухин и зампред Мухарбий Ульбашев, два первых зампреда Комитета по социальной политике Валерий Рязанский и Александр Варфоломеев, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Александр Ракитин, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, а также глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, представляющий интересы силовиков.

Сенаторы Людмила Талабаева и Олег Ткач выглядят здесь аномалией. Место в первой десятке им принесло соавторство принятых законопроектов о создании специальных административных районов (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Пакет законов предоставляет резидентам этих районов налоговые льготы и другие преференции, а конечные бенефициары компаний резидентов остаются скрытыми от третьих лиц, — сказано в докладе.

В Transparency International напоминают, что инициатива создать в РФ «офшорные» зоны появилась «для поддержки российских компаний, попавших под санкции США». В пакет входят семь законопроектов. Без них у Олега Ткача количество внесённых законопроектов, подписанных президентом, сократится в два раза, а у Людмилы Талабаевой не будет успешных законопроектов.

Как рассказал NEWS.ru замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов, год назад их организация запустила Dumabingo, который касался прозрачности принятия решений и связей депутатов Госдумы с теми или иными финансовыми промышленными, силовыми группами. Теперь очередь дошла до сенаторов.

Мы выяснили, что значительная часть Совфеда не связана со своими регионами, не вносит законодательные инициативы, которые направлены на улучшение жизни жителей региона, представителями которого они являются. Где-то две трети сенаторов — это люди, которые не замечены в законотворческой активности для улучшения жизни своих субъектов. 16% сенаторов вообще не вносили ни одного законопроекта — это шестая часть членов Совета Федерации. Если говорить про отдельные субъекты, то есть некоторые парламентарии достаточно активно и эффективно действуют в интересах регионов, в частности, назначенные от Крыма, Московской области. А есть сенатор [Сулейман] Керимов, который на протяжении длительного времени находится в Совете Федерации, и не замечен в активности, связанной с законотворческим процессом. У нас реально активно работают 40% сенаторов, это 60 человек. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

По его словам, главная цель доклада — принятие закона о лоббизме, который повысит прозрачность представления интересов граждан в парламенте, законотворческого процесса и повысит подотчётность парламентариев обществу. С 1990-х годов было три попытки принятия данного закона — в 1997, 2003 и 2005 годах, но «каждый раз его заворачивали». Как резюмирует Шуманов, происходило это потому, что депутаты и сенаторы «не очень рады, чтобы кто-то смотрел за их деятельностью».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.