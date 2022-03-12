Мэр Алапаевска попросил отправить его добровольцем на Украину

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов и его двое сыновей выразили желание участвовать в спецоперации РФ на Украине в качестве добровольцев, сообщил Telegram-канал «Екатеринбург № 1». Билалов подал заявление в военкомат на имя военного комиссара Алапаевского района.

В условиях проведения спецоперации на Украине я, Билалов Сайгид Лабазанович, и мои сыновья, Билалов Евгений Сайгидович и Билалов Шамиль Сайгидович, готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа, — говорится в заявлении.

По его словам, «сегодня настало то время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг».

Ранее граждане Ливана выразили готовность присоединиться в качестве добровольцев к спецоперации России против националистических батальонов на Украине. Звонки от ливанцев стали поступать в официальное представительство РФ в Ливане.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что в республике сотни тысяч молодых людей подключаютcя к патриотической акции «Мы резерв» и хотят пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации РФ на Украине. По его словам, это говорит о единстве и бесстрашии чеченцев.