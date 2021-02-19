Прокурор: «Защита и сам Навальный пытаются доказать его исключительность»

https://static.news.ru/photo/02d068d2-7355-11eb-85ad-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционер Алексей Навальный высказался о своём положении в ходе суда. Блогер подметил, что ещё в 2014 году потерпевшие по делу «Ив Роше» заявляли, что он им не нанёс никакого вреда. В свою очередь сторона обвинения утверждает, что политик своими действиями пытается показать, что он выше закона.

Так вот странно, меня судили по делу «Ив Роше» в 2014 году, тогда потерпевшие приходили и говорили, что я им не нанёс никакого ущерба, а суд им тогда говорил, что следствию виднее. Вот уже и ЕСПЧ решил, меня надо освободить, а меня всё судят, судят, судят. Как всё странно, — сказал подсудимый.

В то же время прокурор Екатерина Фролова высказала мнение, что Навальный всё-таки нарушил испытательный срок во время «условки».

Семь нарушений испытательного срока до госпитализации, ещё два нарушения после госпитализации. Это неоспоримые факты, — заявила прокурор.

Фролова отметила, что таких вещей достаточно для того, чтобы считать, что политик нарушил испытательный срок.

Защита и сам Навальный пытаются доказать его исключительность — что он выше закона, — заключила прокурор.

В 10:00 утра началось выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассматривает жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев. Это дело касается компании «Ив Роше». NEWS.ru ведёт прямую трансляцию из зала суда.

В 14:00 блогер примет участие во втором заседании — по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. На нём подсудимому дадут время на выступление с последним словом.