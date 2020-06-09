Медведев не исключил обострения ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5ea5c854-aa5c-11ea-aad2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в России.
Не исключено, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России может обостриться, — цитирует РИА Новости Медведева.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин констатировал позитивную динамику в противодействии распространению коронавируса. Вместе с тем он указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе и «незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию». На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент отметил сложную динамику с распространением COVID-19 в Забайкальском крае. Он призвал «максимально быстро помочь региону» в сфере здравоохранения и поручил министру обороны Сергею Шойгу развернуть в регионе военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.