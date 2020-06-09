Медведев не исключил обострения ситуации с коронавирусом

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Чаще всего в России нетрезвых водителей, виновных в авариях с летальным исходом, осуждают на срок от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде РФ за 2019 год.

В общей сложности в течение прошлого года за соответствующее преступление осудили 848 человек. Девять из них отделались выплатой судебного штрафа, 125 были осуждены условно, 720 подсудимых отправились отбывать наказание в...