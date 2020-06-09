Россия

Медведев не исключил обострения ситуации с коронавирусом

17:12, 09 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

Не исключено, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России может обостриться, — цитирует РИА Новости Медведева.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин констатировал позитивную динамику в противодействии распространению коронавируса. Вместе с тем он указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе и «незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию». На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент отметил сложную динамику с распространением COVID-19 в Забайкальском крае. Он призвал «максимально быстро помочь региону» в сфере здравоохранения и поручил министру обороны Сергею Шойгу развернуть в регионе военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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