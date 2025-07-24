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24 июля 2025 в 01:32

Мединский рассказал, сколько курян Украина вернула России

Мединский: Украина вернула не всех мирных жителей Курской области

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Порядка 30 мирных жителей Курской области, «эвакуированных» ВСУ на территорию Украины, еще не возвращены домой, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает «Пул № 3». По его словам, это остается невыполненным пунктом достигнутых договоренностей.

К сожалению, мы были вынуждены констатировать, что один пункт нашей договоренности все-таки не был выполнен до конца. Не все мирные жители Курской области, которые были «эвакуированы» ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной, — подчеркнул Мединский.

Ранее Мединский информировал, что Россия завершила работу с полным списком из 339 украинских детей, который был передан во время прошлого раунда переговоров. Он подчеркнул, что по каждому имени и фамилии проведена тщательная проверка.

Также он отметил, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. Порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию, констатировал глава делегации, причем неясно, почему такая ситуация вообще возникла.

Россия
Украина
Курская область
Владимир Мединский
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