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Нехватка витамина D грозит развитием диабета первого типа, а также частыми простудными заболеваниями.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, чтобы восполнить дефицит этого витамина необходимо принимать рыбий жир.

Рыбий жир — лучший пищевой источник витамина D. А заодно и омега-жиров, которые также принимают самое активное участие в работе головного мозга, — заявила Соломатина в беседе с журналистами «Вечерней Москвы».

Главврач ГБУЗ «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича» Александр Мясников порекомендовал употреблять в пищу больше молока, рыбы и яиц. Он подчеркнул, что правильнее будет получать необходимые для организма вещества из натуральных продуктов, например рыбьего жира.

Витамин D влияет на улучшение памяти, концентрацию внимания, а также ускоряет восстановление после физических нагрузок. Он вырабатывается при воздействии солнечного света.

Ранее специалисты дали советы по борьбе с зимней усталостью. Чтобы хорошо себя чувствовать необходимо больше проводить времени днём на улице и насыщаться кислородом, поскольку из-за недостатка света организм вырабатывает больше гормона сна мелатонина.

NEWS.ru писал, что Всемирная ассамблея здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью. Она имеет определение «синдрома, возникающего в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удаётся справится».