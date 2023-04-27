Медик рассказал, из-за чего чаще всего приходится ампутировать в зоне СВО Медик Катулин: многие ампутации происходят из-за неправильного использования жгута

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин в интервью РИА Новости заявил, что больше половины смертей в зоне специальной военной операции вызваны не смертельными ранениями. Также он отметил, что многие ампутации происходят из-за неправильного использования жгута.

Сегодня статистика печальна: за последние пять лет более 85 тысяч человек погибли в авариях на дорогах нашей страны. Ситуация также огорчает в зоне СВО: свыше 30% ампутаций проводятся из-за неправильного наложения жгута, а более 50% всех смертей не являются результатом жизнеугрожающих ранений, — сказал он.

Катулин подчеркнул, что сегодня специалисты УЦТМ и подготовленные ими инструкторы активно работают в зоне СВО и анализируют полученный опыт. Он отметил, что основными проблемами в области медицинского обеспечения являются уровень подготовки к оказанию первой помощи и возможность быстро доставить раненых до госпиталей. Однако Катулин также заметил, что эти проблемы решаются и уже наблюдаются положительные изменения.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в регионе с начала года погибли 100 мирных жителей. Более 300 граждан получили различного рода ранения.