Пушилин назвал число погибших в ДНР с начала года Пушилин: в ДНР с начала года погибли 100 мирных жителей

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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в ДНР с начала года погибли 100 мирных жителей. Более 300 граждан получили различного рода ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения, — написал он.

Также Пушилин рассказал, что 23 апреля в регионе жертвами обстрелов стали три человека. В результате ракетного удара в поселке Нижняя Крынка, расположенном в Советском районе Макеевки, погибли две женщины 30 и 38 лет. При обстреле Петровского района Донецка смертельное ранение получил мужчина 1953 года рождения.

Кроме того, по данным чиновника, восемь человек получили ранения, пятеро — в Петровском районе Донецка, по одному — в Александровке, Макеевке, а также на территории кладбища поселка Красный Пахарь в результате подрыва на мине.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступать сразу по четырем направлениям. Российские подразделения остановили их «ценой очень серьезных усилий», сказал он.