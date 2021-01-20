Матвиенко объяснила, почему не стала делать прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2746b74a-5b11-11eb-8f47-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала свой отказ от вакцинации. Она пояснила, что у неё есть антитела к коронавирусу.

Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови — у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно её сделаю, — заявила Матвиенко, которую цитирует ТАСС.

Массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса стартовала с 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от центра им. Чумакова. При этом РФ полностью покрывает свои потребности в вакцине. Согласно плану, в январе фармплощадки выпустят 7 млн доз вакцины, в феврале — 11 млн доз, в марте объёмы производства должны вырасти до 15 млн доз.

Ранее Матвиенко заверила, что на территории России не станут вводить так называемые COVID-паспорта, сообщал NEWS.ru.