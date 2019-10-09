https://static.news.ru/photo/e191ba28-eae7-11e9-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди рассказал о возможном сокращении более 30 сотрудников из-за финансовых проблем учреждения.

Я бы не назвал это кризисом, но есть существенные проблемы. Чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат. Это очень сложная задача, потому что здесь нужно резать по живому. Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками. Поэтому стараемся изменить организацию лечебного процесса так, чтобы сохранить коллектив. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки, — рассказал Стилиди в интервью « Известиям ».

Также директор онкоцентра рассказал о развитии ситуации с увольнением специалистов из НИИ детской онкологии и гематологии, являющегося структурным подразделением НМИЦ. По его словам, он подписал уже пять заявлений об уходе, планирует одобрить ещё три — от Георгия Менткевича, Александра Попа и Василия Бояршинова. Кроме того, Стилиди сообщил, что инициировал внутреннее расследование относительно давления со стороны администрации учреждения, которое ряд сотрудников назвал причиной своего увольнения. По его словам, комиссия пришла к выводу, что давления не было.

Из детского института уходят достаточно опытные врачи. Но не уникальные, как они рассказывают, надев на себя «корону». Технологии, по которым они работали, устарели, — добавил Стилиди.

Как писал News.ru ранее, информация о заработных платах медсестёр в размере от двух до пяти тысяч рублей за месяц не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина. В учреждении считают, что объявившая об этом сотрудница занизила показатель «в десятки раз».