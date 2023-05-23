«Машина для убийств»: Герой России про истребители F-16 для Украины Герой России Липовой: обещанные Киеву F-16 представляют серьезную угрозу в руках профессионала

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Global Look Press

Истребитель F-16 прошел множество вооруженных конфликтов, каждый из них для боевой машины — полигон для испытаний, и на сегодняшний день этот самолет является одной из самых доведенных до совершенства машин для убийства, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он пояснил, что с момента выпуска F-16 в 1978 году истребитель прошел четыре модификации, связанные с новой силовой установкой, навигацией, радаром и вооружением. В руках профессионала он представляет серьезную угрозу для любого другого самолета, подчеркнул Липовой.

F-16 опасен в той же степени, в какой опасны другие истребители четвертого поколения. Этот самолет на сегодняшний день — одна из самых доведенных до совершенства машин для убийства, — сказал он.

Герой России подчеркнул, что F-16 обладает довольно неплохими тактическими характеристиками: потолок — до 18 тысяч метров, максимальная скорость — около 2200 км/ч, он может брать управляемое и неуправляемое вооружение, на нем стоит пушка шестиствольная «Вулкан», ракеты класса «воздух — воздух», «воздух — земля» и авиационные бомбы.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит американские истребители. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше».