Марков объяснил, почему чистка в Минобороны началась именно сейчас Марков: чистка в Минобороны не могла начать раньше из-за срочных дел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале предположил, что чистка в Министерстве обороны началась именно сейчас, потому что раньше этому мешали срочные дела. По его словам, в 2021 году была подготовка к спецоперации, а в 2022 году наступил критический период СВО. Эксперт добавил, что в следующие периоды шла мобилизация и наступление ВСУ.

Нельзя было делать в начале 2024 года — надо было готовить армию к наступлению. Весной 2024 года: Шойгу выполнил все основные задачи и спокойно ушел и дал возможность наконец начать чистку, — написал Марков.

Политолог считает, что чистка началась, потому что Армия России вышла из кризиса. По его словам, теперь ВС могут спокойно пережить арест десятков генералов.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о задержании офицера департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. По данным Telegram-канала «Два майора», его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

До этого также сообщалось, что замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин был арестован на два месяца. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.